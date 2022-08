Ceará x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida de ida acontece no estádio do Morumbi, na capital paulista. O duelo terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, por meio do pay per view.

O São Paulo chegou às quartas de final após eliminar a chilena Universidad Católica, com duas vitórias. Já o Ceará passou pelo boliviano The Strongest, também com triunfos fora e dentro de casa.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre São Paulo e Ceará está agendada para esta quarta-feira, às 19h15, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre paulistas e cearenses terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO : Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel, Igor Gomes, Nestor e Welington; Luciano e Calleri. Técnico : Rogério Ceni.

: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel, Igor Gomes, Nestor e Welington; Luciano e Calleri. : Rogério Ceni. CEARÁ: João Ricardo; Michel, Messias, Gabriel e Victor Luís; Richard, Richardson, Lima e Vina; Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota, por 1 a 0, para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará, por sua vez, perdeu na Arena Castelão, por 2 a 1, para o Palmeiras.