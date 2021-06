Ceará x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após o empate com o Cuiabá, o São Paulo visita o Ceará neste domingo, no Castelão. O jogo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h. Com 3 pontos, o tricolor paulista ocupa a 17ª posição. O time cearense é o 12º, com 8.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira a programação de outros jogos

Ceará x São Paulo terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 (horário de Brasília), no em Fortaleza, no Ceará.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Fluminense : Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Yago, Martinelli e Nenê; Kayke (Caio Paulista), Gabriel Teixeira e Fred. Técnico : Roger Machado.

: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio (Danilo Barcelos); Yago, Martinelli e Nenê; Kayke (Caio Paulista), Gabriel Teixeira e Fred. : Roger Machado. Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Silva, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 2 a 2 com o Cuiabá, no Morumbi, enquanto o Ceará vem de grande vitória diante do Atlético-MG por 2 a 1, em casa.