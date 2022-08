Ceará x São Paulo: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

O São Paulo visita nesta quarta-feira o Ceará para decidir quem avançará para a semifinal da Copa Sul-Americana. A partida acontece na Arena Castelão, na capital cearense, às 19h15. O duelo terá transmissão apenas pela Conmebol TV, por meio do pay per view.

O jogo de ida, no Morumbi, terminou com vitória são-paulina por 1 a 0. Com o resultado, o a equipe tricolor precisa apenas de um empate para se classificar. Uma vitória alvinegra por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Para avançar diretamente, o Ceará precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença.

HORÁRIO E LOCAL

A partida de volta das quartas de final da Sul-Americana entre Ceará e São Paulo acontece nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena Castelão, na capital cearense.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre alvinegros e tricolores terá transmissão exclusiva da Conmebol TV. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CEARÁ – João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard e Richardson; Mendoza, Vina e Lima; Zé Roberto. Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO PAULO – Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA?

ÁRBITRO : Fernando Rapallini (ARG)

: Fernando Rapallini (ARG) ASSISTENTE 1 : Juan Belatti (ARG)

: Juan Belatti (ARG) ASSISTENTE 2 : Gabriel Chade (ARG)

: Gabriel Chade (ARG) QUARTO ÁRBITRO : Andres Merlos (ARG)

: Andres Merlos (ARG) VAR: Nicolas Gallo (COL)

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último sábado, o São Paulo foi derrotado pelo Flamengo, no Morumbi, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Botafogo, no Rio.