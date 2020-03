Ceará e Sport se enfrentam neste domingo, no Castelão, às 15h30, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão na internet.

Ceará x Sport: onde assistir

É possível assistir Ceará x Sport pelo Live FC e Youtube da Copa do Nordeste.

O Ceará entra na rodada na quinta colocação do Grupo B com oito pontos e o Sport é o quarto colocado do Grupo A, com nove pontos.