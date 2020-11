Ceará x Sport: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Separados por um ponto na tabela, Ceará e Sport se enfrentam neste domingo, às 20h30, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Ceará x Sport terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Eduardo Brock (Klaus) e Bruno Pacheco; Charles, Pedro e Vinícius; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.

Sport: Luan Polli; Raul Prata, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares (Sander ou Luciano Juba); Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Leandro Barcia e Marquinhos. Técnico: Jair Ventura.

ARBITRAGEM

Árbitro : Ricardo Marques Ribeiro-MG

Assistentes : Guilherme Dias Camilo-MG e Marcus Vinicius Gomes-MG

Árbitro de Vídeo : Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG

CLASSIFICAÇÃO

O Ceará inicia a rodada na décima segunda colocação, com 23 pontos. O time comandado pelo técnico Guto Ferreira vem de classificação na Copa do Brasil diante do Santos. Na última rodada do Brasileirão, a equipe alvinegra empatou com o Botafogo por 2 a 2.

Já o Sport é o nono colocado, com 24, e vem de vitória diante do Athletico-PR por 1 a 0, em casa.