Celta x Barcelona: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Espanhol

Na briga para tentar retomar a liderança, o Barcelona visita o Celta neste sábado, no Balaídos, às 12h (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão na TV fechada e também pela internet.

Onde assistir Celta x Barcelona?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium, que também exibe o duelo pelo Fox Play. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

Horário de Celta x Barcelona

A partida está marcada para ter início às 12h, horário de Brasília.

O Barcelona entra em campo na segunda posição, com 68 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, que está à frente pelos critérios de desempate. Já o Celta aparece com 33 pontos e próximo da zona de rebaixamento.

As duas equipes venceram na rodada passada. O Barça, em casa, bateu o Athletic de Bilbao por 1 a 0, enquanto o Celta derrotou o Alavés pelo mesmo resultado, fora.