Celta x Barcelona: onde assistir, horário e classificação

O Barcelona visita o Celta, às 16h30, em Balaídos, Vigo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, em busca de sua segunda vitória na temporada.

Onde assistir Celta x Barcelona?

O jogo terá transmissão pelo canal ESPN Brasil e o Estadão vai fazer tempo real.

Horário

A partida terá início às 16h30, horário de Brasília.

Classificação

O Barcelona fez apenas um jogo no Espanhol e venceu o Villarreal por 4 a 0, no domingo passado. Já o Celta fez os três jogos e tem cinco pontos. Na rodada passada, empatou em 1 a 1 com o Valladolid, fora de casa.