Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores, volta à campo pelo torneio continental nesta quarta-feira, às 19h15, em duelo com o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai. O duelo é válido pela partida de ida da fase de oitavas de final. O técnico Abel Ferreira espera recuperar os ânimos dos atletas diante da sequência de dois jogos sem vencer. Melhor equipe da fase de grupos, o Palmeiras reconhece as dificuldades que terá diante dos torcedores paraguaios, que costumam fazer grandes festas e ajudar a equipe a obter importantes resultados.

O Cerro Porteño, por sua vez, foi o pior time a avançar às oitavas de final. O conjunto comandado por Arce, ex-lateral que também fez história no Palmeiras, foi segundo colocado no Grupo G, que teve o Colón na liderança, Olimpia, em terceiro, e o Peñarol, na lanterna. Pelo Campeonato Paraguaio, restando uma rodada para o término do Apertura, o Cerro Porteño está garantido como segundo colocado, sem chances de ficar na ponta.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Cerro Porteño e Palmeiras acontece nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio General Pablo Rojas, conhecido como La Olla Azulgrana, em Assunção, capital do Paraguai.

ONDE ASSISTIR

O duelo envolvendo paraguaios e brasileiros terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CERRO PORTEÑO : Jean; Espínola, Riveros, Duarte e Benítez; Carrizo, Lucena, Piris da Motta, e Aquino; Samudio e Marcelo Moreno. Técnico : Arce.

: Jean; Espínola, Riveros, Duarte e Benítez; Carrizo, Lucena, Piris da Motta, e Aquino; Samudio e Marcelo Moreno. : Arce. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Veron); Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate, em 2 a 2, com o Avaí, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Cerro Porteño perdeu para o Libertad, por 1 a 0, pelo Campeonato Paraguaio.