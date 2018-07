CET fecha algumas ruas nas imediações do Pacaembu

A Polícia pede que os torcedores deixem seus carros longe do Pacaembu e evite assim ficar parado no trânsito. Sugere que todos ganhem o estádio caminhando. Algumas ruas nas imediações do Paulo Machado de Carvalho estão bloqueadas, como a rua Paulo Passalaqua. Tudo para facilitar a vida de quem vai ao jogo.

A PM também fará esquema de monitoramento para coibir o trabalho dos flanelinhas. Quem estiver fazendo esse de tipo de serviço será preso.

[galeria id=3445]