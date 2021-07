Chapecoense x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de empatar com o Internacional, o Corinthians visita a Chapecoense nesta quinta-feira, em Santa Catarina. O jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h. O time paulista ocupa a 13ª posição, com 11 pontos. A equipe de Chapecó é a vice-lanterna, com 4.

ONDE ASSISTIR

Chapecoense e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Chapecoense : João Paulo; Ezequiel, Felipe Santana, Ignacio e Matheus Ribeiro; Alan Santos, Anderson Leite, Lima e Felipe Silva; Fabinho e Perotti Técnico : Jair Ventura.

: João Paulo; Ezequiel, Felipe Santana, Ignacio e Matheus Ribeiro; Alan Santos, Anderson Leite, Lima e Felipe Silva; Fabinho e Perotti : Jair Ventura. Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate por 1 a 1 com o Internacional, na Neo Química Arena, enquanto a Chape vem de derrota por 2 a 0 para o Bahia, em casa.