Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e classificação

Em momentos distintos no campeonato, Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, na Arena Condá, às 21h30, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será exibido ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real.

ONDE ASSISTIR

O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

O confronto entre catarinenses e mineiros será nesta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

O Cruzeiro inicia a rodada na 15ª colocação, com 25 pontos. Na rodada passada, o time comandado por Felipão empatou com o Figueirense por 1 a 1, em casa. Já a Chapecoense tem 47 e lidera a competição. Na semana passada, o time alviverde venceu o Sampaio Corrêa, no Castelão, por 3 a 1 e se isolou ainda mais do segundo colocado, América-MG.