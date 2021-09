Chapecoense x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos no Brasileirão, o Palmeiras visita a Chapecoense neste sábado, em Santa Catarina. O jogo, válido pela 21ª rodada da competição, acontece às 17h. O time paulista é o vice-líder, com 35 pontos. A equipe catarinense é a lanterna, com 10.

ONDE ASSISTIR

Chapecoense x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Perotti. : Abel Ferreira. Técnico: Pintado. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de derrota por 3 a 1 diante do Flamengo, no Allianz Parque, enquanto a Chape vem de vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, fora de casa.