Chapecoense x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Tentando deslanchar no Brasileirão para salvar a temporada, o São Paulo visita a Chapecoense neste domingo, em Santa Catarina. O jogo, válido pela 23ª rodada do campeonato, acontece às 16h. Tentando se distanciar do Z-4, o time paulista ocupa a 13ª posição, com 27 pontos. A equipe catarinense é a lanterna, com 10.

ONDE ASSISTIR

Chapecoense x São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Chapecoense : Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon. Técnico : Dino Camargo (Auxiliar).

: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon. : Dino Camargo (Auxiliar). São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Luan, Rodrigo Nestor, Luciano e Wellington; Rigoni e Marquinhos. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate sem gols com o Alético-MG, no Morumbi. Já a Chape perdeu para o Ceará por 1 a 0, fora de casa.