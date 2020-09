Chelsea x Liverpool: onde assistir e horário

Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo, às 12h30 (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O jogo terá transmissão ao vivo pela televisão ou por aplicativo.

Chelsea x Liverpool: onde assistir

É possível assistir ao vivo à partida pelo canal ESPN Brasil ou pelo aplicativo da emissora, o WatchESPN. O Estadão vai fazer tempo real do confronto.

Horário

A partida será disputada às 12h30, horário de Brasília.

Informações das equipes

Atual campeão inglês, o Liverpool estreou no campeonato desta temporada com vitória sobre o Leeds. Em jogo eletrizante, o time de Klopp ganhou por 4 a 3 no Anfield.

O Chelsea também venceu em sua estreia nesta edição do Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe de Londres derrotou o Brighton por 3 a 1.