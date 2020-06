Chelsea x Manchester City: onde assistir e horário do jogo

Chelsea e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira, no Stamford Bridge, às 16h15, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto vai passar na TV fechada e na internet,

Onde assistir Chelsea x Manchester City

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil, que também vai passar pelo seu site e aplicativo Watch ESPN.

Horário de Chelsea x Manchester City

O confronto terá transmissão às 16h15, horário de Brasília.

O Chelsea entra na rodada com 51 pontos e na briga para garantir que ficará entre os quatro primeiros, situação que o assegura na Liga dos Campeões da próxima temporada. Já o City aparece na segunda posição com 63 pontos e com chances remotas de alcançar o líder Liverpool. Ao menos, deve garantir o segundo lugar sem grandes sustos.

As duas equipes venceram na rodada passada, o Chelsea bateu o Aston Villa fora de casa por 2 a 1 e o City goleou o Burnley por 5 a 0.