Chelsea x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras encara o Chelsea neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), em Abu Dabi, pela final do Mundial de Clubes da Fifa. Após a queda na semifinal no ano passado, o time brasileiro retorna à decisão do torneio após 22 anos e vai em busca do seu primeiro título no atual formato. Os ingleses, que nunca ergueram a taça da competição, voltam a encarar uma equipe do Brasil dez anos após a derrota para o Corinthians, em Yokohama.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Chelsea x Palmeiras terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Bandeirantes na TV aberta, e pelo Bandsports no canal fechado. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi (EAU)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CHELSEA : Mendy (Kepa); Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic (Kanté), Marcos Alonso; Havertz, Ziyech (Mount) e Lukaku. Técnico : Thomas Tuchel.

: Mendy (Kepa); Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic (Kanté), Marcos Alonso; Havertz, Ziyech (Mount) e Lukaku. : Thomas Tuchel. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras se classificou à final após derrotar o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Já o Chelsea chegou na decisão depois de passar pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0.