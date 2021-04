Chelsea x Porto: onde assistir, horário e últimos resultados

Após superar o Porto por 2 a 0 no jogo de ida, o Chelsea está em busca de confirmar sua classificação à semifinal da Liga dos Campeões. As equipes voltam a campo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. O duelo terá transmissão ao vivo pela TV fechada e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir ao jogo ao vivo pelo canal TNT. A partida também será exibida pelo Estádio TNT Sports. O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo será disputado às 16h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Chelsea vem de vitória por 4 a 1 diante do Crystal Palace, em partida válida pelo Campeonato Inglês, enquanto o Porto vem de vitória por 2 a 0 contra o Tondela, pelo Português.