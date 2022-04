Chelsea x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Chelsea e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Stamford bridge, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A partida de volta acontece na próxima terça-feira, dia 12, no Santiago Bernabéu, em Madri. A equipe londrina, atual campeã do torneio, busca seu terceiro título continental, enquanto o time espanhol busca nada menos do que a sua 14ª “orelhuda”.

ONDE ASSISTIR

Chelsea x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres-ING.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Chelsea : Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kovacic e Alonso; Ziyech, Havertz e Pulisic. Técnico : Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Chelsea avançou às quartas da Liga dos Campeões após eliminar o Lille, da França, vencendo os dois confrontos entre as equipes — 2 a 1 na França, e 2 a 0 em casa. Já o Real se classificou após virada épica contra o PSG, vencendo a segunda partida de virada, por 3 a 1, após uma derrota fora de casa por 1 a 0.