Chelsea x Sevilla: onde assistir e horário do jogo

Chelsea e Sevilla se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Chelsea volta a entrar em campo pela Liga dos Campeões após ter sofrido uma eliminação precoce na temporada passada. O time londrino caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique. Na ocasião, a equipe comandada por Lampard perdeu tanto no jogo de ida, quanto no jogo de volta. A somatória do placar final foi de 7 a 1 para os alemães (3 a 0 e 4 a 1).

O Sevilla volta a integrar a competição após sagrar-se campeão da Liga Europa. O time treinado por Lopetegui venceu a Inter de Milão por 3 a 2 em uma final de jogo único.

ONDE ASSISTIR

Chelsea x Sevilla terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. O Estadão faz tempo real da partida.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h (horário de Brasília) nesta terça-feira.