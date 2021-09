Chile x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a derrota na final da Copa América para a Argentina, a seleção brasileira visita o Chile nesta quinta-feira, em Santiago. O jogo, válido pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, acontece às 22h. A equipe comandada por Tite é a líder, com 18 pontos e 100% de aproveitamento. Os chilenos estão em 7º, com 6.

ONDE ASSISTIR

Chile x Brasil terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 22h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Santiago, na capital chilena.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Chile : Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Arturo Vidal, Charles Aránguiz; Iván Morales, Eduardo Vargas, Robbie Robinson. Técnico : Martín Lasarte.

: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Arturo Vidal, Charles Aránguiz; Iván Morales, Eduardo Vargas, Robbie Robinson. : Martín Lasarte. Brasil: Weverton; Danilo (Daniel Alves), Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Gabigol e Matheus Cunha (Hulk). Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelas Eliminatórias, o Brasil vem de vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, fora de casa, enquanto o Chile vem de empate por 1 a 1 com a Bolívia, em casa.