Choripan, tradição uruguaia até na Copa Davis

MONTEVIDÉU – O torcedor de futebol de São Paulo deve ter saudade daquelas barraquinhas que vendiam sanduíche de pernil em volta do Pacaembu e do Morumbi, principalmente. Na capital paulista, elas agora estão proibidas. Montevidéu tem o seu similar ao sanduíche de pernil: o já afamado choripan. E o prazer de apreciá-lo no entorno das arenas esportivas da cidade está liberado.

Para quem não conhece, o choripan não passa de uma linguiça assada e colocada dentro de um pão francês. Os uruguaios acrescentam o molho chimichurri à simples iguaria, o que, acreditem, faz toda a diferença. No entorno da arena montada no Carrasco Lawn Tennis Club, onde Uruguai e Brasil se enfrentam pela Copa Davis, é possível experimentar um choripan por módicos 55 pesos uruguaios (cerca de R$ 5).

A higiene da barraquinha não é das melhores, mas vale à pena provar o choripan ou um chivito. Por volta do meio-dia, o local começa a encher de frequentadores. E a grande churrasqueira à lenha montada para assar os pratos típicos locais também é responsável pelo cheiro de fumaça que ficarão impregnados em suas roupas.

Aliás, esse é um contra de Montevidéu – talvez o único, porque a cidade é linda e os uruguaios um povo muito acolhedor. Devido ao frio e ao excesso de lareiras acesas, o cheiro de fumaça se espalha por alguns bairros da cidade. Tem quem goste, mas ficar com aquele odor nos pesados casacos logo no primeiro uso não é sensação das mais agradáveis para os turistas.