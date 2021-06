Cianorte x Santos: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

O Santos inicia nesta terça-feira sua trajetória na Copa do Brasil. As equipes que participaram da Copa Libertadores não precisaram atuar nas duas primeiras fases da competição. No jogo de ida, os comandados de Fernando Diniz visitam o Cianorte, às 19h, no Estádio Olímpico Albino Turbay. A partida é válida pela terceira rodada do torneio e terá transmissão ao vivo na TV fechada e no Pay-per-view.

O time paranaense chegou a esta fase após eliminar o Paraná Clube e o Santa Cruz, ambos pelos placares mínimos. Pelo torneio estadual, o Cianorte chegou às quartas de final, onde foi eliminado pelo Londrina. Além da Copa do Brasil, disputará a Série D do Campeonato Brasileiro.

Já o Santos vem de maus resultados na Copa Libertadores, onde foi eliminado precocemente – ainda na fase de grupos -, e no Campeonato Brasileiro, em que foi derrotado na estreia por 3 a 0 para o Bahia, jogando fora de casa.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre paranaenses e paulistas será exibido no SporTV e no Premiere para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 19h, e o jogo será realizado na cidade de Cianorte, região noroeste do Paraná, no Estádio Olímpico Albino Turbay.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL