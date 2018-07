Com a Avenida Paulista vazia por causa do jogo entre Corinthians e Chelsea, quem comemora são os ciclistas. “Para a gente está bom assim, sem trânsito nenhum”, disse um deles. A torcida se concentra em algumas padarias e bares na famosa avenida de São Paulo. A foto abaixo foi tirada na hora do começo do jogo, às 8h30, e mostra como a avenida estava sem ninguém (CIRO CAMPOS).