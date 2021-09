Club Brugge x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após ir com força ao mercado para se reforçar, o Paris Saint-Germain estreia na temporada 2021-2022 da Liga dos Campeões, sonho de consumo do clube, nesta quarta-feira, diante do Club Brugge, da Bélgica. O jogo, válido pela 1ª rodada do Grupo A, acontece às 16h. A partida pode marcar a estreia do trio MNM — Messi, Neymar e Mbappé — atuando juntos pela primeira vez com a camisa do time parisiense.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Club Brugge x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela TNT, além do serviço de streaming HBO Max. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Paris Saint-Germain : Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Danilo Pereira, Ander Herrera e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico : Mauricio Pochettino.

: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Danilo Pereira, Ander Herrera e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Neymar. : Mauricio Pochettino. Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Nsoki e Sobol; Vormer, Rits e Vanaken; Sowah, De Ketelaere e Lang. Técnico: Philippe Clement.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O PSG vem de goleada por 4 a 0 sobre o Clermont, em casa, pelo Campeonato Francês. O Brugge também vem de vitória, por 3 a 0, sobre o Oostende, pelo Campeonato Belga.