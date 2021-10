Colômbia x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira volta a campo neste domingo para enfrentar a Colômbia, em Barranquilla, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite vai contar com o reforço de Neymar, que volta à equipe após cumprir suspensão no último jogo. O Brasil lidera a corrida sul-americana por uma vaga na Copa do Mundo, enquanto o time colombiano está na quinta colocação com 14 pontos.

ONDE ASSISTIR

Colômbia x Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano de Barranquilla-COL.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Colômbia : Ospina; Medina, Sanchez, Mina e Tesillo; Quintero, Barrios, Uribe e Diaz; Zapata e Falcao. Técnico : Reinaldo Rueda.

: Ospina; Medina, Sanchez, Mina e Tesillo; Quintero, Barrios, Uribe e Diaz; Zapata e Falcao. : Reinaldo Rueda. Brasil: Ederson; Emerson, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Douglas Luiz, Fabinho e Paquetá; Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa e Neymar. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Brasil vem de vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela, em Caracas, enquanto a Colômbia vem de empate sem gols com o Uruguai, fora de casa.