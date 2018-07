POR PAULO FAVERO

Rony Jason entra no palco ao som de rap e com a máscara de Jason na mão. Ele exibe um vistoso moicano, mas preferiu não pintar o cabelo para a apresentação. Ele explica que chegou à decisão pelo time azul do The Ultimate Fighter, apesar de todos os outros serem da equipe rival. “O time verde escolher melhor as táticas”, disse. O lutador também fala sobre a amizade com Gasparzinho, que estará no UFC 147.