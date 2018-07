Com bom humor, Mick Jagger nega ser pé-frio: ‘Não tenho culpa pelos sete gols’

A fama de ‘pé-frio’ de Mick Jagger ganhou ainda mais força depois da goleada sofrida pela seleção brasileira contra a Alemanha, na última terça-feira, quando o vocalista dos Rolling Stones marcou presença nas arquibancadas do Mineirão para apoiar o Brasil. Porém, ciente das brincadeiras feitas com a sua imagem, o cantor negou ser o responsável pelos 7 gols alemães que culminaram com a eliminação brasileira da Copa do Mundo.



“Eu posso ser responsável pelo primeiro gol alemão, mas não pelos outros seis”, disse, em tom de brincadeira, ao jornal inglês The Sun, mostrando bom humor com as gozações feitas pelos torcedores, “pedindo” para que ele torça sempre para os times rivais. Durante a Copa, em vários jogos torcedores brasileiros apareciam com fotografias do músico vestindo a camisa da Argentina, tentando “secar” os maiores rivais do Brasil.



Toda a reputação de Mick Jagger como azarado se iniciou na Copa do Mundo de 2010, quando ele foi visto torcendo em jogos diferentes para Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, com todos eles perdendo e sendo eliminados da competição.Em 2014, Jagger já havia apostado em uma final entre Portugal e Inglaterra (os dois foram eliminados na primeira fase) e posteriormente que a Itália seria a campeã mundial, o que também ficou longe de acontecer.