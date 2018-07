POR PAULO FAVERO

Pepey teve de dormir na academia, como outros famosos lutadores já fizeram, como José Aldo, por falta de recursos. “Isso me fez crescer como atleta, apesar de ser visto com maus olhos.” Ele vai enfrentar Rony Jason no UFC 147 e, se vencer, assinará contrato com a entidade. “Tenho apoio da família, do meu treinador de jiu-jítsu, estou invicto no MMA, com 11 vitórias, e está tudo dando certo”, afirma o lutador, que não para de citar Deus.