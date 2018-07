O clássico paulista será equilibrado no próximo sábado?

A semana no tribunal reservou diferentes situações para Corinthians e Palmeiras. E, em ambos os casos, as decisões do STJD dizem respeito ao clássico marcado para o próximo sábado, às 16h20, no Pacaembu.



Enquanto o artilheiro alvinegro perderá os próximos três jogos do Corinthians, – além do confronto contra o Palmeiras, Guerrero também não poderá participar das partidas contra Coritiba e Santos, respectivamente – o clube alviverde entrou em acordo com o STJD para que o meia Valdivia pudesse jogar o Dérbi. Em compensação, o chileno cumpriu pena no empate contra o líder Cruzeiro, nesta quarta-feira.

