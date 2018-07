Com prancha gigante, surfistas batem recorde mundial na Califórnia

A praia de Huntington na Califórnia foi palco de um recorde do surfe mundial. Ao todo, 66 pessoas ficaram em pé em uma prancha durante 12 segundo e entraram para o livro dos recordes, Guinness Book.

Campeões e mundiais e astros locais foram alguns dos voluntários para a aventura, em uma prancha de 12 metros especialmente construída para suportar a quantidade de surfistas. O recorde anterior foi registrado em Queensland, na Austrália, quando 47 surfistas conseguiram pegar uma onda durante 10 segundos.

O delegado do Guinness, Michael Empric, disse que em alguns dias os norte-americanos também vão saber se a prancha de 12,8 metros e 589 quilos usada em Huntington é a mais pesada do mundo. Quase cinco mil pessoas acompanharam da praia e do mar o feito nos EUA.