Confira como foi a edição 2012 da São Silvestre

10h

Edwin Kipsang, Joseph Aperumoi, Mark Korir, o brasileiro Giovani dos Santos e Hafid Chani recebem a premiação no pódio



9h51

Maureni Kipchumba, do Quênia, Jackline Juma, da Tanzânia, é segunda e a queniana Rumokol Chepkanan recebem a premiação no pódio

9h45

Enquanto os líderes já completaram a prova, os anônimos ainda estão no Pacaembu, mas continuam fazendo a festa. Hulk, Wood (do desenho Toy Story), Shrek e outros ‘nomes importantes’ ainda estão correndo

9h43

Edwin Kipsang vence a São Silvestre, com Joseph Aperumoi em segundo e Mark Korir em terceiro. O brasileiro Giovani dos Santos completa a prova no pódio, em quarto. Hafid Chani, do Marrocos, completa o pódio, em quinto



9h42

Edwin Kipsang lidera na entrada da paulista, com Joseph Aperumoi em segundo e Mark Korir em terceiro. Todos do Quênia



9h36

Os homens entram na Brigadeiro, com Giovani dos Santos aparece na quarta colocação. O queniano Edwin Kipsang lidera



9h31

Maureni Kipchumba vence a São Silvestre. Jackline Juma, da Tanzânia, é segunda e a queniana Rumokol Chepkanan. é terceira Tatiele de Carvalho é a melhor brasileira, em sexto.

9h30

Maureni Kipchumba entra na Av. Paulista e já vê a linha de chegada.

9h26

A elite dos homens já passam pelo Memorial a Duque da Caxias. Os quenianos Mark Korir e James Kipsang abrem vantagem para Giovani dos Santos. As mulheres já estão na subida da Brigadeiro Luís Antonio. A queniana Maureni Kipchumba lidera com folga



9h20

Os homes já passam pela Praça da República, com os dois quenianos na frente, seguidos pelo brasileiro Giovani dos Santos

9h18

A queniana Maurine Kipchumba e tanzaniana Jackiline Juma abrem vantagem na prova feminina, já no terço final da prova



9h11

O brasileiro Giovani dos Santos se mantém no meio dos quenianos, no pelotão que briga pelas primeiras posições da prova masculina

9h05

O pelotão de elite já passa pelo Pacaembu, enquanto os amadores ainda estão deixando a paulista, em ritmo de festa. A prova feminina já está na Av. Rio Branco, já no nono quilômetro, dos 15 do total da prova

9h

O pelotão larga na Av. Paulista. O corredores do pelotão principal partem em toda velocidade, enquanto os anônimos praticamente caminham