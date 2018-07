VÍDEO – Comentarista, Ronaldo Fenômeno tem agora a missão de impressionar fora dos gramados

Anunciado nesta semana como comentarista da Copa das Confederações pela Globo, Ronaldo terá pela frente a difícil missão de igualar, com as palavras, o que fez dentro de campo. O Fenômeno agora encara o desafio de não cair em “desgraça”, como aconteceu com alguns seus ex-futuros companheiros de profissão, cheios de bordões e comentários vazios sobre os jogos.

A missão promete não ser das mais fáceis. Genial, além dos gols, Ronaldo também brilhou pelos dribles e pelas jogadas sempre objetivas, conforme demonstra o vídeo que está circulando pela internet. Esta objetividade, espera-se, agora será aplicada fora dos gramados, de dentro da cabine de transmissão.