Como colocar Neymar na seleção

A qualidade do futebol de Neymar neste ano no Santos o qualifica a uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. O problema é como colocá-lo no grupo dos 23 jogadores, seguindo o raciocínio do técnico Dunga.

Os quatro que devem ser convocados:

LUÍS FABIANO

Pró – Salvou a seleção em momentos decisivos nas Eliminatórias da Copa e fez gols em diversos jogos. Virou titular absoluto, não dá para tirar do time.

Contra – Não tem.

ROBINHO

Pró – Voltou a jogar bem no Santos e quase sempre foi chamado para os jogos da seleção. O técnico gosta do estilo dele.

Contra – Não é titular absoluto.

NILMAR

Pró – A excelente média de um gol por jogo na seleção desde que passou a ser chamado. Tem grande chance de ser titular.

Contra – Como joga em um time de menor expressão, muitos torcedores não o assistem jogar e ficam em dúvida.

ADRIANO

Pró – Foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, titular na Copa 2006 e foi chamado nas últimas partidas da seleção.

Contra – Os problemas emocionais particulares que explodiram neste ano, com consequente queda de rendimento em campo.

No caso do novato do Santos:

NEYMAR

Pró – Agrada a todos os torcedores com o futebol alegre, fez 21 gols neste primeiro semestre e a seleção não tem um atacante como ele.

Contra – A inexperiência em jogos internacionais. Nunca foi chamado para a seleção, inclusive.

É preciso lembrar que a seleção brasileira tem um histórico de novatos nas Copas (Ronaldo, em 1994, Kaká, em 2002, Fred, em 2006, etc), o que pode justificar.

Outras opção seria chamar cinco atacantes ao invés de quatro. E tirar um meio-campista. Quem? Aí é opinião pessoal: tiraria Júlio Baptista ou Kléberson, um marcador a menos.

E lembro que Ronaldinho Gaúcho ainda está nesta briga. Ou seja – e que bom! – não faltam opções para discutir. A lista da Copa 2010, lembrando, sai em 11 de maio.

