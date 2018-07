Como foi o seu dia seguinte ao bicampeonato mundial do Corinthians? Participe!

O Corinthians ganhou o mundo neste domingo. Para comemorar, centenas de torcedores se reuniram em diversos pontos de São Paulo e a festa não teve hora para acabar. Na quadra da Gaviões da Fiel, cerca de 20 mil pessoas festejaram o título. Já na Avenida Paulista, teve até trio elétrico. E como foi a sua comemoração? Foi trabalhar nesta segunda-feira com a camisa alvinegra? Colocou a bandeira na porta de casa? Está de ressaca depois de festejar a noite inteira? Mande sua foto e o seu comentário com a hashtag #timaoestadao no Instagram (basta colocar na legenda da foto) e no Twitter. Participe!

