Como será o desempenho dos brasileiros na F-1?

Talvez nem mesmo o mais otimista torcedor pudesse esperar que o domingo de estreia da temporada 2015 da Fórmula 1 fosse tão bom para a dupla brasileira na categoria. Felipe Massa, da Williams, e seu xará, Felipe Nasr, defendendo a Sauber, terminaram o GP da Austrália na 4ª e na 5ª colocação, respectivamente. O piloto da escuderia britânica acabou defendendo sua equipe sozinho, já que seu companheiro, Valteri Bottas, sofreu um acidente e não entrou na pista. Já o novato, que nos últimos dias correu até mesmo o risco de não correr devido ao processo que o holandês Giedo van der Garde moveu contra os suíços da Sauber, conseguiu a façanha de terminar à frente dos carros da Red Bull e de Kimi Räikkönen, da Ferrari.

Enquanto Massa, que já desempenhou um bom papel com sua Williams em 2014, parece destinado a fazer uma campanha regular, Nasr é uma surpresa que logo de cara já fez história como melhor estreia de um brasileiro na categoria. E a sua expectativa, torcedor? Confia mais na experiência do veterano ou na estrela do estreante: [poll id=”856″]