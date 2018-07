Vitor Belfort não enfrentará o norte-americano Chris Weidman. O brasileiro perdeu a chance de disputar o cinturão após a Comissão Atlética de Nevada (NSAC) banir o uso do TRT (Tratamento para Reposição de Testosterona) em todos os esportes de combate no estado.

Belfort alegou que não conseguiria até a data do combate. De acordo com o lutador, não houve desistência da luta e, sim, desistindo do TRT. “Nunca desisti de lutar no UFC 173″, disse em nota. Como você acha que seria o desempenho de Vitor Belfort sem o TRT?

