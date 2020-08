Confiança x Cruzeiro: onde assistir ao jogo, horário e classificação

O Cruzeiro vai até Aracaju enfrentar o Confiança neste domingo, às 18h, no estádio Batistão, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo vai passar no pay-per-view.

Confiança x Cruzeiro: onde assistir?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

Horário

Jogo acontecerá às 18h, horário de Brasília, neste domingo.

Classificação

O Cruzeiro perdeu seu primeiro jogo na Série B. Na quinta-feira, o time de Enderson Moreira foi derrotado por 1 a 0 pela Chapecoense, no Mineirão. A equipe permanece com três pontos e a 11ª colocação. O Confiança também perdeu por 1 a 0 na rodada passada, para o Cuiabá, na Arena Pantanal, e ocupa a 18ª posição, com apenas um ponto em três jogos.