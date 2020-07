Confiança x Santa Cruz: onde assistir, local e horário

Em busca da classificação para próxima fase, Confiança e Santa Cruz se enfrentam, neste sábado, às 18h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto terá transmissão na internet.

Confiança x Santa Cruz ao vivo: onde assistir

É possível assistir o confronto decisivo ao vivo pelo serviço de streaming Live FC.

Tabela da Copa do Nordeste

O confronto deve ser bastante equilibrado. Isso porque, na fase de grupos, o Confiança ficou um ponto à frente do Santa Cruz. Ambos venceram 4 partidas, porém, a equipe de Recife perdeu uma vez a mais que o Confiança, que, por sua vez, possui um empate a mais que o Santa Cruz.

No retrospecto, o Confiança vem de um empate diante do Sport. Já o Santa Cruz entra em campo após vencer o River-PI. Quem se classificar para as semifinais terá pela frente Fortaleza, ou Botafogo-PB, segundo e terceiro colocados do “Grupo A”, respectivamente.