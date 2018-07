Veja imagens e vídeos do treino do Palmeiras na ‘nova casa’

O Palmeiras realizou, na manhã desta quinta-feira, seu primeiro treino no Allianz Parque, o novo estádio do clube, que deve ser inaugurado oficialmente ainda em 2014. Apesar das obras não estarem 100% finalizadas, o local, que serviu de palco para o jogo de despedida do eterno ídolo alviverde Ademir da Guia, já está liberado para algumas ocasiões e, por isso, a equipe, em preparação para o duelo com o Bahia, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, fez os seus trabalhos direto da “nova casa”.

A primeira atividade dos jogadores na Alianz Parque foi um aquecimento, seguido de treino coletivo. O técnico Dorival Júnior organizou dois times. No titular, o treinador escalou Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Victor Luiz; Marcelo Oliveira, Renato, Bruninho e Mazinho; Diogo e Mouche. Entre os reservas, a formação é Bruno; Wendel, Victorino, Gabriel Dias e Patrick Vieira; Washington, Mendieta, Felipe Menezes, Bernardo e Bruno Cesar; Allione

Já o zagueiro Lúcio, o volante Wesley, o atacante Cristaldo e o meia Valdivia nem foram para a Arena. Os três primeiros ficaram na Academia de Futebol fazendo fortalecimento muscular enquanto o chileno continua o tratamento para curar um edema na bacia.