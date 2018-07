Contra Bayern, PSG encara 1º grande desafio após chegada de Neymar

O Paris Saint-Germain terá Neymar de volta no duelo desta quarta-feira com o Bayern de Munique, no primeiro grande desafio da equipe francesa após a contratação do brasileiro, enquanto Barcelona e Manchester United vão atrás da segunda vitória, e o Atlético de Madrid receberá o Chelsea.

No estádio Parc des Princes, o jogo envolve duas equipes que saíram na primeira rodada do grupo B com três pontos. O PSG passou pelo Celtic, na Escócia, goleando por 5 a 0. O novo camisa 10 balançou as redes uma vez, em jogo que o centroavante uruguaio Edinson Cavani fez dois gols e o atacante Kylian Mbappé um.

Há pouco mais de uma semana, Neymar e o único integrante do trio de ataque que já estava na equipe, protagonizaram polêmica pelo direito de cobrar pênaltis e faltas, que segundo o técnico espanhol Unai Emery, já é situação superada internamente no elenco.

“Já falei com os jogadores. Eles sabem como as coisas vão funcionar dentro de campo e nos pênaltis”, garantiu o comandante, em entrevista coletiva concedida na véspera do duelo.

No encontro com os jornalistas, Emery ainda aproveitou para cravar que Neymar estará em campo contra o Bayern, após ser preservado do duelo com o Montpellier, pelo Campeonato Francês, que terminou 0 a 0. Segundo a imprensa francesa, o brasileiro apresentou problema em dedão do pé direito, por isso, ficou fora do jogo.

Outro que está liberado para participar normalmente da segunda rodada do grupo B, segundo o técnico do PSG, é o meia argentino Ángel Di María, recuperado de lesão muscular. Com isso, o único desfalque certo é outro meia argentino, Javier Pastore, que está lesionado.

O Bayern de Munique, por sua vez, começou a campanha na fase de grupos vencendo o Anderlecht, em casa, por 3 a 0. O time bávaro, diferente do rival parisiense, que lidera o Francês, aparece apenas na terceira colocação do Campeonato Alemão, depois de ter empatado com o Wolfsburg em 2 a 2.

A equipe, que conta com o lateral-direito brasileiro Rafinha, tem apenas um desfalque certo, o lateral-esquerdo espanhol Joan Bernat. O meia espanhol Thiago Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho, e o lateral-esquerdo David Alaba são dúvidas para o duelo.

Também pelo grupo B, Anderlecht e Celtic se enfrentarão na Bélgica, de olho na reabilitação. Os dois times têm como maior objetivo na chave alcançar a terceira colocação, que garante a possibilidade de disputar as fases eliminatórias da Liga Europa.

O Barcelona visitará nesta quarta-feira o Sporting, em Lisboa, em duelo dos dois times que venceram na primeira rodada do grupo D. O time catalão chega com moral por ter batido a Juventus no estádio Camp Nou por 3 a 0, graças a grande atuação e dois gols do atacante argentino Lionel Messi.

Na Itália, A Juventus joga em casa com o Olympiacos. O vice-campeão europeu chega com problemas no meio-campo, já que o italiano Claudio Marchisio e o alemão Sami Khedira são dúvidas para o técnico Massimiliano Allegri.

O grupo A também terá duelo de líderes, já que o Manchester United visitará o CSKA Moscou. O time inglês não terá o francês Paul Pogba e o belga Marouane Fellaini, ambos lesionados. Por outro lado, o lateral-direito brasileiro Mário Fernandes é dúvida no time russo.

Na Suíça, o Benfica tentará se reerguer, encarando o Basel. Os portugueses contam com o faro de gol do Jonas. O ex-Santos e Grêmio é artilheiro do Campeonato Português até o momento, com oito gols. Por outro lado, o lateral-direito Douglas está vetado pelo departamento médico.

No estádio Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid e Chelsea farão duelo de peso, dias depois volta do atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa ao time da capital espanhola. O jogador, no entanto, não atuará, por não estar inscrito na competição.