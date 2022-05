Coreia do Sul x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira entra em campo na manhã desta quinta-feira, em Seul, para enfrentar a Coreia do Sul em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar. A partida terá bola rolando a partir das 8h (horário de Brasília). Com alguns desfalques pontuais, Tite terá a oportunidade de testar atletas e diferentes formações para o Brasil a fim de eliminar dúvidas para a convocação final do Mundial de 2022.

Os sul-coreanos repetiram uma boa campanha nas Eliminatórias Asiáticas, ficaram atrás somente do Irã em seu grupo e querem solidificar seu estilo de jogo para avançar às oitavas de final da Copa, feito que só alcançaram em 2010 e 2002, quando sediaram o evento. A Coreia do Sul é comandado por um conhecido do futebol brasileiro, o técnico português Paulo Bento, que teve curta passagem pelo Cruzeiro.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Coreia do Sul e Brasil será realizado às 8h (horário de Brasília) desta quinta-feira, no estádio Sang-am de Seul, capital sul-coreana.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV. O Estadão acompanha todas as movimentações em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

COREIA DO SUL : Kim Seung-gyu; Kim Tae-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon e Kim Jin-su; Jung Woo-young; Kwon Chang-hoon, Hwang Hee-chan, Son Heung-min e Hwang In-beom (Jeong Woo-yeong); Hwang Eui-jo. Técnico : Paulo Bento.

: Kim Seung-gyu; Kim Tae-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon e Kim Jin-su; Jung Woo-young; Kwon Chang-hoon, Hwang Hee-chan, Son Heung-min e Hwang In-beom (Jeong Woo-yeong); Hwang Eui-jo. : Paulo Bento. BRASIL: Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha e Richarlison. Técnico: Tite

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Brasil vem de duas goleadas, por 4 a 0, nas rodadas derradeiras das Eliminatórias para a Copa do Mundo, diante de Chile e Bolívia. Já a Coreia do Sul perdeu pelo placar mínimo para os Emirados Árabes Unidos em seu último compromisso. Antes, venceu o Irã, por 2 a 0.