Corinthians alfineta seleções: ‘invasão no Japão foi maior’

A invasão de estrangeiros no Brasil para acompanhar a Copa do Mundo não empolga a todos. Por meio de seu Twitter, o Corinthians deu uma alfinetada nos torcedores do mundo, relembrando a invasão da “Fiel” a Yokohama, no final de 2012, para a disputa do Mundial de Clubes.



“Nenhuma das seleções de fora do continente conseguiu igualar o feito da Fiel no Japão e trazer 30 mil torcedores ao Brasil”, se manifestou o Corinthians, fazendo o adendo que Chile, Uruguai, Argentina e Colômbia contam com grande apoio de seus fãs na disputa da Copa do Mundo.

Apesar disso, a sensação é de que o Brasil está infestado de estrangeiros vindos de todas as partes do mundo e, a cada esquina que se passa, é possível se ver pessoas conversando em outros idiomas.