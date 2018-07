O Corinthians já chegou ao Pacaembu, e com muita festa do seu torcedor. O Santos acaba de entrar no estádio. Neymar foi o último a deixar o ônibus e se disse bastante feliz. A torcida do Santos, cerca de 1.300 pessoas, entrou no Pacaembu às 20h. Todos os torcedores estavam escoltados pela polícia. Não foi registrado nenhum incidente.

Nas imediações do estádio, os corintianos esperam para ganhar seu lugar no Pacaembu.