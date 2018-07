Corinthians lamenta morte de Domingos Montagner, torcedor e ex-atleta do clube

O Corinthians lamentou a morte de Domingos Montagner nesta quinta-feira. Em sua conta no twitter, o clube relembrou uma frase do ator para destacar seu fanatismo pelo clube. “Ator é o ofício do Domingos. Fora isso, sou palhaço, pai de família e corintiano.”

Ou outra mensagem, o Corinthians relembrou que Montagner defendeu as cores do clube como atleta de handebol e chegou a ganhar um campeonato brasileiro, aos 20 anos. “Além de grande ator, era corintiiano e foi atleta de handebol do clube. Nossos sentimentos à família de Domingos Montagner. Descanse em paz”.

Domingos Montagner morreu afogado no Rio São Francisco na tarde desta quinta-feira, 15. Ele interpretava o personagem Santo na novela Velho Chico, da Globo, e tinha 54 anos.