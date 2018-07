Corinthians lança miniatura de Liedson

Artilheiro da temporada 2011 e ídolo da torcida, o atacante Liedson foi homenageado pelo Corinthians e agora terá seu próprio boneco. O ‘Levezinho’ foi eternizado no objeto decorativo, que tem dimensões aproximadas de 15 cm.

Liedson marcou 23 gols no ano passado, 11 pelo Paulistão e 12 pelo Brasileiro. No total, ele já vestiu a camisa do Corinthians em 89 ocasiões e balançou as redes 46 vezes. Pelo clube do Parque São Jorge, o ‘Levezinho’ conquistou o Campeonato Paulista em 2003 e o Brasileirão em 2011.