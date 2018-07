Corinthians renovado no ano do centenário

Recuperado ou não da eliminação na Copa Libertadores, o Corinthians é o único com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Se o futebol ainda não é vistoso, as duas vitórias em dois jogos recolocam o time nos trilhos no ano do centenário.

Ainda assim, o técnico Mano Menezes preferiu remoer a eliminação e cair em uma manjada desculpa do futebol brasileiro. “É difícil jogar duas competições, passamos por isso com Paulista e Libertadores. Por mais que você tenha jogadores de qualidade, não tem um time para colocar”, disse.

Todo mundo sabe que o calendário é apertado, que os times não têm tempo para treinar, mas passou. Bola para frente. Para complicar ainda mais, Ronaldo quer renovar as esperanças colocando ainda mais pressão. A Libertadores 2011 não é mais a do centenário. Não tem mais jeito.

Enquanto isso… São Paulo e Santos vão pensando em Copa Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente. Esses pontinhos perdidos nas primeiras rodadas podem sim fazer falta. A história dos pontos corridos mostra isso. Já o time do Palmeiras precisa melhorar mesmo. Questões extra-campo tem de ser resolvidas rapidamente, porque a bola do time está muito murcha.