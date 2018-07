Corinthians terá novo anúncio na camisa para o clássico com o São Paulo. Veja e vote se gostou

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira que terá uma nova marca como patrocinador principal da camisa para o clássico deste domingo, contra o São Paulo. O espaço antes ocupado pela empresa farmacêutica Neo Química Genéricos agora ficará com a Jontex, marca de preservativo. Ambas as marcas pertencem à empresa Hypermarcas.

A Jontex já estampou a camisa do Corinthians em alguns jogos do time na temporada passada, mas apenas com logotipos pequenos, nos ombros. Agora, a marca irá aparecer no centro. Bozzano, que está estampado nas mangas, e Avanço, nas axilas continuam na camisa.

O modelo com o novo patrocínio deve continuar sendo usado em todas as partidas após o clássico contra o São Paulo. Curiosamente, no entanto, a Nike informou que não irá comercializar a camisa com o novo anúncio.

O que você achou do ‘nova’ camisa?

