Corinthians x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Invicto há seis jogos no Brasileirão, o Corinthians recebe o América-MG neste domingo, na Neo Química Arena, na expectativa da reestreia de Willian. O jogo, válido pela 21ª rodada da competição nacional, acontece às 18h15. Na briga pelo G-4, a equipe alvinegra está na sexta posição, com 29 pontos. A equipe mineira abre a zona de rebaixamento, na 17ª lugar, com 21.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x América-MG terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians : Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Roger Guedes e Jô. Técnico : Sylvinho.

: Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Roger Guedes e Jô. : Sylvinho. América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Mauro Zárate (Berrío), Fabrício Daniel, Ribamar. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa, enquanto o América-MG vem de vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena Independência, em Belo Horizonte.