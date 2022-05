Corinthians x América-MG: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Corinthians entra em campo pela 8ª Rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, na Neo Química Arena, às 18h, com a chance de se isolar na ponta da tabela. Do outro lado do confronto, o América-MG é o atual quarto colocado e busca se garantir nas primeiras posições da tabela.

A equipe de Vítor Pereira não deve contar com o goleiro Cássio, o lateral-direito Fágner, atacante Jô, e o zagueiro Jõao Victor, todos lesionados. Os mineiros também sofrem com desfalques, o meio-campo Indio Ramírez, o volante Juninho, os atacantes Wellington Paulista, Paulinho Boia e Everaldo também estão machucados.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Corinthians x América-MG acontece neste domingo, às 18h, na Neo Química Arena, em Itaquera, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORINTHIANS – Matheus Donelli (Cássio ou Ivan), Rafael Ramos, Robert Renan, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Willian, Adson e Róger Guedes. Técnico – Vítor Pereira.

AMÉRICA-MG – Jailson; Patric (Cáceres), Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho e Alê (Zé Ricardo); Felipe Azevedo, Aloísio e Henrique Almeida. Técnico – Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de um empate contra o Always Ready por 1 a 1 pela Libertadores da América. Já o América-MG vem de derrota por 1 a 0 para o Coritiba também pela competição continental.