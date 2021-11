Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians vive uma monta-russa no Brasileirão, com muitos altos e baixos. Quando joga fora de casa, dificilmente sai vitorioso. Quando encontra sua torcida na Neo Química Arena, é praticamente imbatível. É nisso que aposta o time alvinegro diante do Athletico-PR. São sete vitórias seguidas em Itaquera, que levaram a equipe chegar entre os primeiros do Brasileirão. Os paranaenses, por outro lado, tentam recuperar o gás nas últimas rodadas após dividir o foco com a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Athletico-PR terá transmissão na TV aberta pela TV Globo e na TV fechada através de pay-per-vew. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 16 horas (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Piton (Fábio Santos); Gabriel, Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho.

ATHLETICO-PR – Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Terans e Pedro Rocha. Técnico: Alberto Valentim.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vai para o duelo tendo perdido seu último compromisso para o Ceará, por 2 a 1, fora de casa, na última quinta-feira. O Athletico-PR ficou no empate sem gols com o São Paulo em pleno Morumbi na ultima quarta-feira.